Kim eroe dei due mondi! È il nuovo ambasciatore di una multinazionale, i dettagli

Chiliz, leader mondiale nel Web3 per l’industria dello sport e dell’intrattenimento, ha annunciato la stella della nazionale di calcio sudcoreana Minjae Kim come nuovo brand ambassador. Minjae, che gioca come difensore centrale per la S.S.C Napoli, promuoverà l’ecosistema dello sport e dell’intrattenimento della blockchain di Chiliz in Corea del Sud e a livello internazionale.

La partnership con Min-Jae Kim fa parte dell’impegno a lungo termine di Chiliz a investire in Sud Corea, in concomitanza con il lancio della nuova blockchain Layer-1 da parte del leader nell’ambito del Web3. Min-Jae Kim si impegnerà a mettere in luce i vantaggi dell’ecosistema dello sport e dell’intrattenimento di Chiliz, in cui sviluppatori, club sportivi e società di intrattenimento stanno creando nuovi prodotti e servizi per i tifosi.

Chiliz ha creato Fan Token per alcune delle community sportive più numerose del mondo tramite Socios.com, l’app di fan engagement e premi. Socios.com collabora con più di 170 organizzazioni sportive, tra cui l’FC Barcelona, il Paris Saint-Germain, il Manchester City, la Juventus, l’S.S.C Napoli, l’FC Internazionale, l’AC Milan, l’Arsenal, l’Atlético Madrid, l’A.S Roma, l’UFC, importanti squadre della Formula 1™ e molti altri.

Grazie alla tecnologia Blockchain di Chiliz, i marchi e gli sviluppatori dell’industria dello sport e dell’intrattenimento possono coniare NFT e Fan Token, sviluppare prodotti DeFi, giochi Play2Earn, esperienze di engagement allo stadio, sistemi immediati di biglietteria e di pagamento sul Web3 e trasferire la tradizionale esperienza di collezionismo di memorabilia da parte dei tifosi nello spazio più diretto del Web3.

Nei prossimi mesi Chiliz annuncerà pubblicamente dagli 8 ai 10 progetti a livello di impresa. Tra questi ci saranno progetti pilota di biglietteria NFT, Fan Token di terze parti incentrati sugli atleti e partner di infrastrutture Web3 per lo sport e l’intrattenimento. L’azienda ha inoltre in programma un evento Web3 a Seoul nel mese di marzo.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz, ha detto:

“Per molti nel mondo Minjae è il simbolo del potere delle community unite da una passione e da uno scopo condivisi, ed è un ambasciatore perfetto per la nuova blockchain di Chiliz. “Chiliz è focalizzata sullo sviluppo delle potenzialità che il Web3 può offrire alle tifoserie, a vantaggio dei tifosi, dei marchi dello sport e dell’intrattenimento, degli sviluppatori e dei fornitori di servizi. La nostra strategia consiste nel continuare a sviluppare l’infrastruttura di base che può consentire a queste comunità di costruire i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno, e nel continuare a far crescere la nostra rete per attrarre i principali marchi dello sport e dell’intrattenimento, i principali sviluppatori e i tifosi più appassionati del mondo.”

Chiliz ha più di 300 dipendenti in tutto il mondo ed è il creatore dei Fan Token e dell’app di fan engagement e premi, Socios.com. L’ecosistema e il pubblico dei Fan Token di Socios.com continuano a crescere con più di 170 partner in tutto il mondo e oltre 1,7 milioni di portafogli.