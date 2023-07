Karlsson accostato al Napoli, l'esterno offensivo è in vacanza ad Ischia: coincidenza o sviluppi di mercato? | FOTO

Notizie Napoli calcio. Jesper Karlsson, esterno d'attacco classe 1998 dell'AZ Alkmaar, è l'ultimo nome accostato al Napoli per rinforzare la squadra di Rudi Garcia.

Karlsson-Napoli, le ultime

I colleghi di Sky Sport hanno riportato che tra le parti sarebbero in corso primi contatti esplorativi, con Karlsson che è seguito da tempo dal Napoli. Intanto l'attaccante è stato pizzicato in vacanza in quel di Ischia: semplice coincidenza o retroscena di calciomercato?