Koulibaly positivo al Covid: è asintomatico, salta l'esordio in Coppa d'Africa

Ultime notizie calcio Napoli - Dall'Africa arrivano brutte notizie per il Napoli e per i suoi tifosi: Kalidou Koulibaly, che è in Camerun insieme ai suoi compagni di Nazionale del Senegal per la Coppa d'Africa, è risultato positivo al Coronavirus ed ha iniziato, di conseguenza, il suo periodo di isolamento.

A lanciare la notizia sono i media senegalesi, che aggiungono come al momento tutto sia incerto dal momento che le sue condizioni, come sempre accade con i contagiati, verranno monitorate in maniera costante. In ogni caso Koulibaly è asintomatico, come fa sapere la SSC Napoli.

Senegal, Koulibaly positivo al Coronavirus

C'è di sicuro, infatti, che il calciatore non prenderà parte alle prossime partite in attesa di negativizzarsi. C'è da capire adesso quante gare salterà e se, una volta guarito, farà ritorno in Italia o continuerà in questa competizione. Oltre al centrale partenopeo sarebbero risultati positivi al Covid-19 anche Diedhiou e Edouard Mendy.

Kalidou Koulibaly senegal

SSC Napoli conferma: Koulibaly positivo

Koulibaly positivo al Covid19: notizia confermata anche dalla società sportiva calcio Napoli. La SSC Napoli comunica su Twitter: "Koulibaly impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo".