Silenzio stampa della Lazio a Torino: biancocelesti non contenti dell'arbitraggio

Notizie Calcio - Rientro amaro in campionato per la Lazio di Maurizio Sarri dopo la sosta delle nazionali e la vittoria di Napoli. Finisce infatti 3-1 a Torino, ma non mancano le polemiche a partire dal gol d’apertura di Vlahovic viziato da una palla probabilmente uscita in fallo laterale. Proprio per questo motivo e per tante altre scelte non condivise, riporta DAZN, la formazione biancocelesti si è chiusa in silenzio stampa per dimostrare il proprio disappunto. Nessun tesserato rilascerà dichiarazioni nel post partita. La società laziale non è contenta dell’operato arbitrale.