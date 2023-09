Juventus in vendita? Exor smentisce: "Notizie prive di fondamento"

"Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento". Lo precisa un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società bianconera.

Il riferimento è all'articolo pubblicato sul Giornale, secondo cui la Juventus sarebbe stata in vendita per sopperire alle gravi perdite a bilancio. Si parla di 240 milioni di perdite, con debiti superiori a un valore in borsa di 800 milioni. In ogni caso, la Exor - che detiene oltre il 60% del capitale della Juventus - ha smentito l'ipotesi di vendita.