Juventus, il report dell'allenamento in vista del Napoli: lavoro atletico e possesso palla

Per la Juventus non c'è sosta. Dopo la bellissima vittoria ottenuta nella serata di ieri, martedì 17 settembre, contro il PSV Eindhoven all'esordio in UEFA Champions League, la squadra è subito tornata a lavorare al Training Center perchè la "otto giorni" con tre impegni non è ancora finita. Sabato 21, infatti, alle ore 18:00 l'Allianz Stadium sarà teatro di un altro big match, questa volta in Serie A. A Torino, infatti, arriverà il Napoli.

Juventus, il report della seduta di allenamento

La squadra, dunque, oggi è tornata immediatamente al lavoro. Chiaramente il gruppo è stato diviso in due, come accade nel giorno immediatamente successivo a una partita: chi è partito titolare contro gli olandesi si è dedicato a una seduta di scarico, chi è subentrato e chi non è sceso in campo, invece, ha posto la sua attenzione – dopo il riscaldamento – sul possesso palla e sul lavoro atletico per chiudere la sessione con una partitella. Per domani l'appuntamento è fissato al mattino. Lo riporta il sito ufficiale del club bianconero.