Juventus, i convocati di Allegri per Napoli: recuperati Chiesa e Danilo

Convocati Juventus per la partita con il Napoli. Arriva l'elenco ufficiale di Massimiliano Allegri in vista della prossima partita di campionato Serie A. Assenti, oltre a Pogba e Fagioli, anche gli infortunati Kean, McKennie, De Sciglio, Perin e Rabiot. Regolarmente in gruppo sia Federico Chiesa che capitan Danilo. Questo l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Daffara

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, Miretti, Weah, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Jr