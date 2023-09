La Juventus, con Cristiano Giuntoli, lavora già al mercato delle prossime sessioni e ha messo nel mirino un giovane talento del Salisburgo.

La Juventus su Kjaergaard

Si tratta di Maurits Kjaergaard, centrocampista classe 2003 che col sodalizio della Red Bull ha già disputato due campionati, l'ultimo da titolare, e ben 6 presenze in Champions League. Come riferito da TuttoJuve.com, Kjaergaard potrebbe rappresentare il classico colpo in ottica futura.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli