Juventus Club Cercola: "Solidarietà ad Ascierto! C'è un cancro che si manifesta in questa città"

L'oncologo Paolo Ascierto è stato preso di mira durante Napoli-Juventus. Il noto oncologo - napoletano ma juventino - era allo stadio Maradona per la partita di domenica sera ma è stato bersagliato da alcuni tifosi napoletani che addirittura gli hanno sputato addosso.

Oggi arriva il messaggio di solidarietà da parte dello Juventus Club Cercola, il più grande club juventino di tutta Italia:

"La nostra più totale solidarietà all'uomo, al socio, all'amico fraterno, al luminare ed oncologo di fama mondiale, per l'increscioso e vergognoso turpiloquio fatto anche di sputi di cui è stato oggetto ieri allo stadio in quel di Fuorigrotta. Purtroppo non basta essere un ricercatore pluripremiato nel mondo per la ricerca, c'è un tipo di cancro che si manifesta anche sotto forma di odio per una squadra di calcio e per chi la sostiene in questa città. Paolo Antonio Ascierto sei un privilegio per questo sodalizio e un fiore all'occhiello per questa città".