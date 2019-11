Alle ore 21.00 la Juventus ospiterà in casa l'Atletico Madrid in una gara valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le scelte ufficiali di Maurizio Sarri e di Diego Simeone:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Hermoso, Felipe, Renan Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata.