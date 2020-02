Juve Stabia-Perugia 1-2: risultato ribaltato tra le polemiche

Sconfitta interna per la Juve Stabia di mister Fabio Caserta. A passare al Menti é il Perugia di mister Serse Cosmi. Inizio di gara incoraggiante per le vespe che colpiscono la traversa con Caló. Il Perugia prende coraggio e prova qualche incursione importante dalle parti di Provedel, bravissimo a rispondere sempre presente. La gara si sblocca con un episodio, la maglia di Iemmello si allunga troppo e l’arbitro fischia rigore. Il centravanti nativo di Catanzaro non fallisce. Il gol subito sveglia la Juve Stabia che trova il pari con Canotto, bravissimo a tu per tu con il portiere avversario dopo un lancio con il contagiri da parte di Caló. Il pari fa gasare la Juve Stabia che, ancora con Canotto, sfiora di pochissimo il vantaggio. Nella ripresa girandola di cambi da entrambe le parti. Iemmello é sempre pericolosissimo in area di rigore ma Provedel si supera in più di un’occasione. A cambiare il match é ancora un rigore, causato da fallo di Fazio. Ancora Iemmello é freddissimo e fa 1-2. Le vespe si aprono alla ricerca del pari e concedono almeno tre occasioni clamorose per l’1-3 ma il Perugia spreca. Termina cosí 1-2 per gli ospiti che salgono a ridosso delle primissime promozioni. Le vespe, invece, tornano nella zona pericolosa della classifica.



Caserta ha così commentato: “La prestazione della mia Juve Stabia mi é piaciuta fino al gol del vantaggio ospite. Poi ci siamo disuniti e abbiamo rischiato troppo. Ora dobbiamo rialzare la testa.”



Il vincitore Cosmi: “É stata una partita bellissima. Giocata su ritmi altissimi. É una vittoria preziosissima”

di Salvatore Sorrentino