Notizie Calcio Napoli - "Allenamento congiunto con la Juve Stabia, la notizia è che Mazzarri ha provato il 4-3-3. Non c’è il risultato. Osimhen ha assistito alla partita a bordo campo; c’era anche il presidente De Laurentiis. I giocatori della Juve Stabia a fine partita hanno fatto la doccia in un hotel sulla Domiziana nei pressi del centro sportivo per l’indisponibilità degli spogliatoi", è quanto riporta il collega Manuel Parlato sui propri canali social.