Juve-Napoli come Palermo-Potenza, possibile gara rinviata con soli 2 positivi! Ecco il motivo 'eccezionale'

Juve-Napoli rinviata? C'è un precedente recentissimo, addirittura di oggi pomeriggio. E' quello relativo alla gara di Lega Pro Palermo-Potenza. In questo caso l'ASL della Basilicata ha vietato lo spostamento della squadra verso la Sicilia.

In questo caso la Lega ha vidimato il rinvio a data da destinarsi perchè non era possibile giocare la partita lunedì in quanto la competizione aveva un turno infrasettimanale e siccome bisognava attendere l'esito del secondo tampone. L'ASL ha la precedenza quanto ritiene che ci siano dei potenziali rischi, bisognerò capire il conflitto tra il protocollo FIGC e le aziende sanitarie locali