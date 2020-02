Juve-Inter, il Codacons minaccia di denunciare i bianconeri per appropriazione indebita sui biglietti

(ANSA) Il Codacons minaccia di denunciare la Juventus per il caso dei biglietti della partita di domenica con l'Inter che si giocherà a porte chiuse. "La Juventus - sostiene Carlo Rienzi, presidente dell'associazione dei consumatori - rischia di rispondere del reato di appropriazione indebita. E' assolutamente impensabile che la non rimborsi i tifosi che si ritrovano in mano biglietti inutilizzabili per cause di forza maggiore". "Per tale motivo - prosegue Rienzi - riteniamo che non servano generiche quanto inutili diffide verso il club, ma l'unica arma davvero efficace è il ricorso alla magistratura: per questo il Codacons - unica associazione che in Italia si è attivata a livello legale per tutelare i cittadini che non possono assistere a manifestazioni sportive ed eventi vari - presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Torino contro la Juve per la possibile fattispecie di appropriazione indebita, e un esposto all'Antitrust per pratiche commerciali scorrette, qualora la società decida di non rimborsare i biglietti ai tifosi"