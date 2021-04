Juve, ieri lavoro di scarico per chi ha giocato il derby: oggi allenamento mattutino

Napoli - Ecco il report dell'allenamento di ieri della Juventus pubblicato sul sito ufficiale dei bianconeri: "Bianconeri alla Continassa nella mattinata: domani di nuovo in campo al mattino La Juve è tornata subito a lavorare nella mattina di Pasqua, per mettersi alle spalle il Derby di ieri e soprattutto per preparare l’importantissimo recupero di mercoledì all’Allianz Stadium contro il Napoli. Scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni in campo e partita per il resto della squadra; domani si torna ovviamente in campo, e l’appuntamento per tutti è fissato al mattino".