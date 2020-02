Juve, i convocati per il Brescia: turno di riposo per Cristiano Ronaldo

Turno di riposo per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, a sorpresa, non è stato convocato per la sfida di campionato in programma domani contro il Brescia. Il portoghese - d’accordo con Sarri - ha deciso per un turno di stop visti i tanti impegni ravvicinati disputati. Dopo il Brescia, la Juve avrà la Spal e poi il Lione prima dei big match contro Inter e Milan (Coppa Italia). Torna tra i convocati Chiellini, ancora fuori Bernardeschi. Questo l’elenco ufficiale dei convocati della Juve per domani: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Wesley, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Dybala, Cuadrado, Higuain, Olivieri.