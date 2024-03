La Juventus è arrivata a Napoli. Alle ore 19:50 circa la squadra bianconera è giunta all'hotel Parker's di Corso Vittorio Emanuele dove un folto gruppo di tifosi della squadra piemontese si è riunito per salutare i propri beniamini, lasciandosi andare ad urla forsennate alla vista dei giocatori. Seduti in prima fila nel pullman Max Allegri e Cristiano Giuntoli. Clicca su play per guardare il video: