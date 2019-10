Bufera Juve medical, arrestato il dirigente Pastore: accuse pesanti e presunti legami col boss della 'ndrangheta

Arresto in casa Juventus, si tratta di Giuliano Pastore: un dirigente della direzione commerciale del J Medical. Come riferisce Il Fatto Quotidiano, è finito in manette insieme ad altre 15 persone dopo un'operazione della squadra mobile di Torino. Si è trattata di un'indagine per assocazione a delinquere, finalizzata a estorsione, usura, riciclaggio e aggravati dal metodo mafioso.

L'inchiesta avrebbe infatti scoperto e confermato un contatto tra Pastore e Renato Macrì, uno dei boss della 'ndrangheta in Piemonte. L'uomo bianconero, secondo il Pm Valerio Longi, riciclava denaro di ditte che truffavano banche. La Juventus, in tutto ciò, è però estranea ai fatti.