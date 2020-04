Jorginho beccato! Mandati messaggi hot alla traduttrice del Chelsea: "Sesso selvaggio?"

Ultime calcio - Jorginho, calciatore del Chelsea ed ex Napoli, avrebbe rovinato la sua relazione a causa di alcuni messaggi mandati ad una ragazza che lavorava e collaborava per il club. A scoprire la “tresca” il fidanzato di Elisa Scalcon. Aaron Hughes ha scoperto i messaggi proprio la sera prima di partire per le vacanze in Sri Lanka, come riferito da The Sun:

“Jorginho ha rovinato la mia relazione. Non riesco a credere alla sua faccia tosta. Ha iniziato a parlare sempre più di Jorginho. Ho iniziato a diventare sospettoso. Sembrava molto presa. Ha iniziato a liquidarmi. Quando ha detto che stava andando in tournée in Giappone la scorsa estate, ho detto che ero preoccupato per quanto gli si stesse avvicinando. Quando è tornata, le ho chiesto se fosse successo qualcosa e lei ha detto di no. Non avevo ancora visto i messaggi. Quello sarebbe successo poche settimane dopo. - come riporta The Sun - Ero a letto e il suo iPad stava suonando. Sono andato a spegnerlo. Lì è quando il mio mondo è crollato. Ho visto un sacco di messaggi tra lei e Jorginho. Si stavano mandando messaggi direttamente davanti a me tramite Instagram. Sono tornato indietro e c’erano messaggi da parte sua che le chiedevano di andare nella sua camera d’albergo in Giappone e molte altre cose. Jorginho ha chiesto a Elisa se preferisse il sesso selvaggio o il sesso romantico. Lei ha risposto “selvaggio” e lui ha detto “bene”. In un altro messaggio, ha scherzato sul volerla vedere “ubriaca” e lei gli ha detto “lo farai, lo farai”. Aaron ha raccontato di aver fatto gli screenshot di alcuni messaggi, di essere andato in bagno e di averle chiesto: “Cosa sta succedendo?” E lei è venuta fuori piangendo e ha detto che non era quello che pensavo e mi ha implorato di non fare nulla. Non sapevo cosa fare, dovevamo andare in vacanza il giorno successivo. Era troppo tardi per annullare, quindi siamo andati e sono state le peggiori due settimane della mia vita. Parlavamo a malapena e l’atmosfera era orribile. Quando siamo tornati, ha detto che avremmo dovuto provarci di nuovo. Le ho detto che non potevo fidarmi di lei e ci siamo lasciati. Come potevo fidarmi di lei? Mi ha tradito orribilmente e poi ha mentito al riguardo”.