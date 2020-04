"Je sto vicino a te", asta terminata: maglia di Mertens con la quotazione più alta dopo quella di Maradona!

Ultime notizie calcio Napoli - Si è conclusa l'asta organizzata dalla fondazione Cannavaro-Ferrara dal nome "Je sto vicino a te" che ha raggiunto comunque ottimi risultati. La maglia più desiderata e venduta al prezzo più alto è stata, ovviamente, quella di Diego Armando Maradona, battuta a 55mila euro. A seguire quella di Dries Mertens. Si trattava della maglia indossata in occasione di Napoli-Barcellona, partita nella quale ha trovato il suo gol numero 121 con la maglia azzurra raggiungendo Marek Hamsik in vetta alla classifica all time del club partenopeo. Il fortunato se l'è aggiudicata per la cifra di 15mila euro. In totale l'asta ha raggiunto la somma di 100.300 euro.

