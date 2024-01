Jannotti Pecci: “Quanto accaduto a Napoli e al Napoli è la prova di quanto lo sport possa incidere sullo sviluppo delle realtà territoriali"

Continua con soddisfazione e orgoglio la partnership tra l’Unione Industriali Napoli e la SSC Napoli. Il 29 dicembre si è tenuto a Palazzo Partanna l’incontro tra il Presidente dell’Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci e il Presidente della SSC Napoli, Aurelio de Laurentiis.

Il Presidente degli Industriali, Costanzo Jannotti Pecci, sottolinea l’importanza dello sport, non solo come strumento educativo e sociale, ma anche per le economie dei territori.