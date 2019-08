Calciomercato Napoli - James Rodriguez continua ad allenarsi regolarmente con il Real Madrid in attesa di delineare il suo futuro. Questa mattina i blancos si sono allenati al centro sportivo di Valdebebas a poche ore dalla partenza per Salisburgo dove domani la squadra di Zidane sfiderà il Red Bull Salisburgo in amichevole. C'è attesa per conoscere la lista dei convocati di Zidane e vedere se James sia presente per la trasferta austriaca.

james