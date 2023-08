IX° Memorial Pino Daniele, l’Associazione Club Napoli Il Tramviere Milano impegnato nel sociale

IX° Memorial Pino Daniele 2023: Musica, Sport, Solidarietà e Accoglienza, un grande evento organizzato dall’A.C.N.I.T.I.M. In ricordo del cantautore e chitarrista italiano Giuseppe, detto Pino, scomparso prematuramente per un attacco cardiaco il 4 gennaio 2015, l’Associazione APS Club Napoli Il Tramviere Milano e A.S.D.A.C. Casorate Primo, organizzano il “Torneo di Calcio a 7”, presso il Campo Sportivo Comunale, via Magnaghi n.40 – 27022 Casorate Primo (PV). Il Torneo si svolgerà nella giornata di domenica 10 settembre 2023, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Accreditamento squadre ore 10:00.

IX° Memorial Pino Daniele, Club Napoli Milano Tranviere impegnato nel sociale

PROGRAMMA PARTITE

Ore 11:00 Partita inaugurale adulti A.C. CASORATE – APS TRAMVIERI MILANO

Ore 14:00 Quadrangolare Femminile 2013/2014 a 7

Ore 16:00 Torneo 8 squadre 2014 a 7

La Mission dell’Associazione

L’Associazione Club Napoli IL Tranviere Milano é una associazione di Promozione Sociale, in origine Nata negli anni ’60 come Club Napoli poi trasformatasi in Associazione ed oggi ente del terzo settore nella promozione e nel sostegno continuativo della pratica sportiva nelle giovani generazioni. Una peculiarità che è evidenziata nel corso degli anni. Sono infatti oltre 9 anni che l’Associazione Club Napoli IL Tranviere Milano si dedica alla promozione dello sport, rivolgendosi anche alle società sportive che portano, nelle province di Milano e Pavia, l’educazione allo sport nei centri sportivi indirizzati ai giovani. L’attenzione per la salute e i corretti stili di vita è peraltro una delle linee strategiche di intervento dell’ente, con una particolare attenzione alla promozione della salute e del benessere dei bambini e dei ragazzi e la conseguente promozione dell’attività motoria e dello sport. Attività che si è concretizzata anche attraverso altri importanti interventi con investimenti della Associazione per promuovere e diffondere l’attività sportiva.

Quest’anno in collaborazione con la società sportiva A.C. Casorate Primo presso il Campo Comunale R. Chiodi di Via Magnaghi n° 40 nel Comune di Casorate Primo Provincia di Pavia Domenica 10 settembre 2023 dalle ore 11:00 si terranno varie manifestazioni sportive di calcio a 7 con la partecipazione delle Società partecipanti Categoria Pulcini anno 2014 si ringrazia anticipatamente le società:

A.C. Casorate Primo

Alcione Milano 1952

Piacenza Calcio

S.S.D. Pro Sesto 1913

S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909

Football Accademy MFA Milano

Accademia Pavese

CUB Vibe Ronchese

Apriranno la manifestazione, con una partita inaugurale di calcio a sette le rappresentative di A.C. Casorate primo e APS IL Tranviere Milano.

All’interno del Campo sportivo si terra una mostra della Pittrice Chanty che ogni anno dona in beneficenza una delle sue opere.

Un saluto ed un sentito ringraziamento per l’attenzione riservata si ringrazia la regione Lombardia per la gentile concessione del Patronato e per la presenza dell’ Assessore e dei Consiglieri Regionali al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la vicinanza alla nostra associazione e al Sindaco della Città di Casorate Primo (PV) per l’ospitalità e la messa dispostone delle strutture.

Un ringraziamento particolare va a tutti i soci e al consiglio direttivo che ogni anno si prodiga per l’organizzazione della manifestazione.

Infine GRAZIE alla Associazione Calcistica Casorate Primo per l’organizzazione della manifestazione.