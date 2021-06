Ultime calcio - Non arrivano notizie incoraggianti per Stefano Sensi. Nel corso dell’allenamento odierno, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori. La condizione del calciatore sarà valutata nelle prossime ore dallo staff medico della Nazionale. In caso di forfait, è pronto Matteo Pessina dell’Atalanta per la sostituzione.