Italia, Mancini: "Le dimissioni da ct scelta personale", è vicino all'Arabia Saudita

Arrivano le prime dichiarazioni ufficiali di Roberto Mancini, su Instagram, dopo l'addio alla Nazionale consumato oggi intorno all'ora di pranzo:

Roberto Mancini

Mancini spiega l'addio alla Nazionale

"Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo 2020".

L'offerta sul tavolo, della Nazionale dell'Arabia Saudita, è per un triennale a cifre faraoniche, nell'ambito delle decisioni arabe che poi porteranno a Vision 2030, l'idea di avere l'Arabia a sedersi al tavolo delle potenze mondiali grazie a investimenti in varie situazioni, in particolare quelle sportive.

