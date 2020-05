Gazzetta - Ispettori a Castel Volturno, Gattuso stizzito: "Napoli società modello, non abbiamo nulla da nascondere"

Notizie Napoli calcio. Nella giornata di oggi gli ispettori della Procura Federale hanno compiuto un blitz al Training Center di Castel Volturno per seguire che l'allenamento degli azzurri si tenesse nel rispetto delle regole di sicurezza (lo stesso è capitato a Formello con la Lazio).

Procura Federale a Castel Volturno, Gattuso irritato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la visita a sorpresa non è piaciuta ai dirigenti azzurri e al mister Gattuso. Proprio il tecnico avrebbe affermato verso gli ispettori che "Il Napoli è una società modello che non ha nulla da nascondere”. Nonostante lo stupore in casa Napoli, si è voluto collaborare fattivamente per dimostrare la regolarità sanitarie delle sessioni: alla Procura Federale sono stati inviati i video delle riprese effettuate in questi sei giorni di allenamenti individuali, anche attraverso droni. Nessuna anomalia è stata registrata dagli ispettori.