Isaksen, tutto dribbling e velocità: scopriamo la stella del Midtjylland che piace al Napoli | FOCUS

Gustav Tang Isaksen, giovane talento del Midtjylland, è nato nel 2001 a Hjerk, in Danimarca. E' un esterno d'attacco, abile nel giocare sia a destra che a sinistra. Il Napoli lo segue, soprattutto se dovesse partire Hirving Lozano. Piace si a Giuntoli, ma anche a Milan e Fiorentina.

Gustav Isaksen

Isaksen talento danese che piace al Napoli

Contro la Lazio, in Europa League, è stato capace di mettere su un partita incontenibile. Isaksen, cresciuto nel florido vivaio del Midtjylland, ha firmato il suo primo contratto professionistico nel 2019. E' perfettamente in grado di destreggiarsi con entrambi i piedi. Veloce e supportato da una buonissima tecnica, ha un dribbling incredibile, riuscendo nell'uno contro uno a saltare quasi sempre l'avversario, proprio per le sue giocate fantasiose, un po' alla Kvaratskhelia. Alto 1,78 m, pesa 68 kg. I primi passi li ha mossi nel 2018, nelle giovanili del Midtjylland e ha esordito in prima squadra il 25 agosto 2019. Con la squadra giovanile nel 2018-19 è venuto alla ribalta. Infatti, nella U19 Boys League ha collezionato 29 presenze con 17 gol e 7 assist. L’anno scorso ha conquistato la Coppa di Danimarca, risultando sempre più determinante per il proprio club. In questa stagione, invece, ha giocato 27 gare tra campionato, Europa League e coppe nazionali, trovando 8 gol e 3 assist, 3 gol e 2 assist solo nella seconda competizione europea per club. Valore di mercato ancora contenuto, circa 10mln, ma potrebbe subire un'impennata nel prossimo periodo, il Napoli è avvisato.

