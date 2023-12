Inter, Pavard e Bastoni saltano il Napoli! Ma Inzaghi recupera Dumfries

Domani si gioca Napoli-Inter, partita di Serie A, e Mazzarri si prepara a sfidare i nerazzurri di Simone Inzaghi. Oggi il quotidiano Il Mattino in edicola riassume le principali defezioni in casa Inter, con Inzaghi che dovrà fare i conti cn diversi infortuni in difesa.

Notizie Inter: in particolare, il difensore Alessandro Bastoni non è ancora in perfette condizioni fisiche e la necessaria cautela da adottare in questi casi suggerisce che non sarà lui a giocare titolare al Maradona. Non solo Bastoni, anche Pavard è fuori condizione e tornerà in campo soltanto tra un mese. Inzaghi però recupera Dumfries, che ha subito smaltito l'affaticamento muscolare.