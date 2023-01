Inter-Napoli, Spalletti si arrabbia con Ndombele a fine partita: "Why you stay there?" | VIDEO

Inter Napoli 1-0, le telecamere di BT Sport svelano un particolare passato inosservato: un episodio accaduto a fine partita con protagonista l'allenatore Luciano Spalletti.

Dopo il KO di San Siro, infatti, Spalletti è entrato furioso sul terreno di gioco e si è diretto verso Tanguy Ndombele urlandogli "why you stay there?", e cioè "perché stavi lì?": probabilmente Spalletti si riferiva alla posizione in campo di Ndombele, che probabilmente non avrà rispettato gli ordini impartiti dal mister al momento della sostituzione.

Ndombele e Spalletti

Ne è seguito un acceso scambio di opinioni tra Spalletti e Ndombele, con il tecnico del Napoli che sembrava abbastanza arrabbiato per la prestazione del centrocampista francese. Guarda il video in allegato.