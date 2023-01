Inter-Napoli è anche Spalletti-Inzaghi: i precedenti dicono pareggio, ma...

Dopo 3 sconfitte consecutive sulla panchina della Lazio, la stagione scorsa, per la prima volta in versione casalinga, Simone Inzaghi ha battuto Luciano Spalletti.

C’è però un altro dato che emerge osservando anche gli Spalletti-Inzaghi, sempre di Serie A. Chi gioca lontano dal casa ha le statistiche migliori, come riporta Footstatscalcio. Dagli 8 incroci, tuttavia, emerge un bilancio in perfetto equilibrio sul fronte dei risultati: 3 affermazioni per coach, più altri 2 match chiusi in parità.

Al contrario il piacentino è in svantaggio nei testa a testa col Napoli. Tuttavia nel 2021-2022 ha raccolto 4 dei 6 punti in palio. Cosa mai avvenuta prima dalla panchina della Lazio. Spalletti, invece, ha visto interrompersi contro l’Inter (sua ex squadra) una serie di risultati utili cominciata nel torneo 2008-2009.

Statistiche Inzaghi Spalletti

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

3 vittorie Inzaghi

2 pareggi

3 vittorie Spalletti

10 gol fatti dalle squadre di Inzaghi

12 gol fatti dalle squadre di Spalletti

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

3 vittorie Inzaghi

2 pareggi

7 vittorie Napoli

15 gol fatti dalle squadre di Inzaghi

27 gol fatti dal Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E L’INTER IN CAMPIONATO

9 vittorie Spalletti

8 pareggi

7 vittorie Inter

36 gol fatti dalle squadre di Spalletti

39 gol fatti dall’Inter

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli