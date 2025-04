Ultime calcio - L'Inter cerca il pass per la finale di Coppa Italia dopo la sconfitta di Bologna e, domani sera, a San Siro, affronteranno il Milan nel ritorno della semifinale. Secondo Fcinter1908, Inzaghi dovrebbe confermare Martinez in porta, mentre in attacco ci sarà Correa con Lautaro. Niente da fare per gli infortunati Zielinski, Dumfries e Thuram. La probabile formazione dell'Inter:

Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa.