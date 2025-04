Ultime calcio - L'Inter di Simone Inzaghi si prepara a ospitare la Roma. Secondo Sky Sport, il tecnico dei nerazzurri pensa di cambiare sette giocatori rispetto alla sfida contro il Milan.

Inzaghi pensa a sette cambi con la Roma

In difesa dovrebbero partire titolari Pavard, Acerbi e Carlos Augusto, vista l'assenza dello squalificato Bastoni. A centrocampo spazio a Frattesi, al posto dell'altro squalificato Mkhitaryan, con Barella mezzala sinistra. In attacco, duello tra Correa e Arnautovic per affiancare Lautaro.