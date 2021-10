Inter, infortunio in Nazionale per Correa: subito gli esami

Ultime notizie sull'infortunio in Argentina per l'attaccante dell'Inter. Out nell'allenamento e ora subito gli esami per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. La notiza è arrivata anche all'Inter riguardo le condizioni di Correa che al momento è rimasto infortunato con l'Argentina. Come annunciato da Tyc Sport Correa oggi ha svolto un lavoro differenziato e nelle prossime ore farà gli aggiornamenti per capire i tempi di recupero sul suo infortunio.

