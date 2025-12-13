Inter in ansia, dolore continuo alla caviglia: cresce l'ipotesi di un intervento

Ultime notizie - L’Inter vive ore di apprensione per le condizioni di Denzel Dumfries. L’esterno olandese continua a convivere con un dolore persistente alla caviglia sinistra, un fastidio che non accenna a diminuire nonostante le terapie delle ultime settimane e che riaccende l’allarme ad Appiano Gentile.

Infortunio Dumfries

Il problema risale al 9 novembre, quando Dumfries rimase coinvolto in un duro contrasto con Zaccagni durante Inter-Lazio. Da lì in poi la situazione si è complicata ulteriormente, aggravata anche dagli impegni con la nazionale olandese. Ogni tentativo di rientro è stato frenato dal dolore, che si ripresenta puntualmente non appena il giocatore prova ad aumentare i carichi di lavoro o a correre.

Le cure conservative adottate finora non hanno prodotto i risultati sperati, spingendo il club nerazzurro ad alzare il livello di attenzione. Nelle prossime ore Dumfries verrà sottoposto a visite specialistiche approfondite, affidate a professionisti di alto profilo, per valutare con precisione l’entità del problema e le possibili soluzioni.

La decisione definitiva è attesa all’inizio della prossima settimana, prima della partenza dell’Inter per la Supercoppa in programma a Riad. L’obiettivo della società resta quello di evitare l’intervento chirurgico, che comporterebbe uno stop prolungato e cambierebbe inevitabilmente i piani stagionali. Tuttavia, al momento, l’operazione rappresenta un’ipotesi concreta e non può essere esclusa.

Sul fronte calciomercato, la dirigenza nerazzurra non sembra intenzionata a intervenire nell’immediato. La crescita costante di Luis Henrique, unita alla duttilità di Carlos Augusto e Diouf, offre a Inzaghi alternative credibili sulla corsia destra. Una coperta che, seppur corta, consente di gestire l’emergenza senza forzare il rientro di Dumfries.

Resta però l’incognita principale: capire se il dolore alla caviglia potrà essere risolto con ulteriore riposo o se sarà necessario ricorrere al bisturi. Una scelta delicata, da cui dipenderà una parte importante della stagione dell’Inter.