Insulti razzisti contro Maignan, individuati altri quattro tifosi: in arrivo nuovi Daspo

Notizie calcio. Proseguono le indagini della Polizia di Udine dopo gli episodi di razzismo di cui è stato vittima sabato sera Mike Maignan, portiere del Milan che ha ricevuto epiteti insultanti per il colore della propria pelle durante la partita poi vinta in rimonta contro l'Udinese e sospesa per qualche minuto proprio per via di quanto successo. Nelle scorse ore era stato emesso già un primo provvedimento di Daspo per 5 anni ai danni di un sostenitore dei friulani, adesso però la compagine si allarga.

Come si apprende da Sky Sport, infatti, l'analisi incrociata delle immagini del sofisticato impianto di vide-sorveglianza presente presso lo Stadio Bluenergy ha permesso di individuare altri responsabili, verso i quali sono in arrivo adesso nuovi provvedimenti.

Si tratta di due uomini ed una donna di 45, 32 e 34 anni della provincia di Udine e di un uomo di 42 anni di Udine, tutti deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine che sta coordinando le attività di indagine.