Insigne tentato dal Toronto, i tifosi divisi: "Involuto!" "Bravo, goditi un'altra città"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ore di riflessione per Lorenzo Insigne, che a breve potrebbe decidere che direzione dare al proprio futuro. Da una parte, infatti, c'è la ricchissima offerta del Toronto e dall'altra quella al ribasso del Napoli, che però gli consentirebbe di restare a casa e nel calcio che conta. Come è normale che sia sui social i tifosi si sono divisi: da una parte, infatti, ci sono coloro che puntano il dito contro il capitano accusandolo di essersi involuto, mentre dall'altra quelli che gli consigliano di cambiare aria e di provare una nuova esperienza. Non manca, come è normale che sia, chi invece rivolge accuse direttamente alla dirigenza.

Lorenzo Insigne Napoli