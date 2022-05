Standing ovation da brividi del Maradona per Insigne: tutti in piedi per il capitano | VIDEO CN24

Notizie Napoli calcio. Tutto lo stadio in piedi per Lorenzo Insigne. Tributo e passerella finale per il capitano, all'ultima in azzurro davanti al pubblico del Maradona: al 90' Spalletti ha concesso la standing ovation ad Insigne, inserendo Elmas al suo posto.





Insigne standing ovation Maradona

Tutti i tifosi azzurri si sono alzati in piedi ad applaudire il proprio capitano, salutato ed abbracciato da tutti i compagni e dallo staff presente in panchina. Insigne ha poi ceduto la fascia a Koulibaly, uscendo dal campo visibilmente emozionato.