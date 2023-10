Insigne insultato da un tifoso del Toronto: "Rispetto", la sicurezza lo caccia dallo stadio | VIDEO

Napoli calcio, sono diventate virali le immagini che vedono Lorenzo Insigne, in tribuna per il match tra il suo Toronto e il Cincinnati litigare con un tifoso presente sugli spalti.

Video Insigne litigio tifoso Toronto

L'ex giocatore azzurro manda a quel paese con un "Fuck You" il tifoso, dicendogli poi di portare rispetto. Il 'Magnifico' è stato poi portato via da sua moglie. Insigne, che è fuori per infortunio, era presente in tribuna per assistere alla partita insieme a moglie e figli. Il tifoso che ha insultato l'ex talento del Napoli è stato allontanato dalla sicurezza dell'impianto.

