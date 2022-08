Nashville-Toronto 3-4, primo gol Insigne in Mls: missile dalla distanza, è un capolavoro! | VIDEO

Nashville-Toronto 3-4, una gara rocambolesca con tanti ribaltoni sullo score. Arriva anche il primo gol dell'ex capitano della Ssc Napoli Lorenzo Insigne in Mls.

Nashville-Toronto, video primo gol Insigne Mls

Gol Insigne Nashville Toronto 3-4

Una grande rete dalla distanza, ecco come ha commentato il club canadaese la prodezza: "Un pezzo di storia, un capolavaoro. Oh mio Dio, che gol!". Il giocatore di Frattamaggiore ha esultato facendo il gesto del ciuccio, è molto probabile che ci sia una cicogna in arrivo in famiglia. Tra i marcatori del match anche Federico Bernardeschi su calcio di rigore.

