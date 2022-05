Insigne, il discorso d'addio: "Napoli mi ha dato tutto, mi mancherà sempre! Abbiamo gioito, sofferto e litigato come una enorme famiglia" | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Insigne ha disputato l'ultima partita con la maglia del Napoli allo stadio Maradona. Il capitano azzurro ha salutato tutti prima della gara contro il Genoa, pronunciando un sentito ed emozionante discorso ai tifosi azzurri.

Insigne Napoli discorso

Insigne discorso addio Napoli

Insigne ha preso il microfono al termine della cerimonia pre-partita (video con i gol, discorso letto da Alessandro Siani, tutti i calciatori disposti in doppia fila per omaggiarlo, Spalletti, Giuntoli e De Laurentiis ad accompagnarlo a metà campo, con la famiglia ad attenderlo), salutando tutti i tifosi del Napoli prima della partenza per Toronto. Un discorso d'addio molto sentito per l'attaccante di Frattamaggiore che non ha trattenuto le lacrime.

Consegnata una maglietta ad Insigne da parte di Dries Mertens, con questa dicitura: "433 presenze che hanno arricchito la storia azzurra ocn generosità e passione, grazie capitano"

Da Koulibaly un quadro interattivo che permetterà ad Insigne di vedere tutte le migliori azioni in maglia azzurra

Da De Laurentiis e Spalletti - fischiati - un trofeo

Ecco le sue parole: