Insigne a Castel Volturno: cosa ha detto ai giocatori del Napoli

Notizie calcio Napoli - Lorenzo Insigne torna in Italia dopo aver chiuso il suo campionato in MLS con il Toronto e fa subito vista al Napoli a Castel Volturno. L'ex capitano azzurro ha ritrovato anche Walter Mazzarri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne questa mattina ha fatto visita ai suoi ex compagni al Konami Training Center di Castel Volturno, dove ha salutato la squadra e l'intero staff tecnico rivolgendo un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della stagione del Napoli. L'ex capitano del Napoli è molto legato a Mazzarri: visto che proprio con lui ha esordito giovanissimo in Serie A e ha trovato anche il primo gol contro il Parma in massima serie nel 2012.