Iniziativa commovente dell'Udinese in vista del match con il Napoli, ecco cosa succederà in Friuli

Ultimissime Serie A - Lo scorso 16 novembre un'alluvione ha colpito gravemente i comuni di Cormons e Romans d'Isonzo. Una tragedia che è costata due vite umane ed ha colpito nel profondo tutta la comunità del Friuli Venezia-Giulia.

L'iniziativa prima di Udinese-Napoli

Per questo anche Udinese Calcio, in virtù del forte legame che ci lega alla nostra Regione, vuole fare la sua parte e manifestare concretamente la vicinanza alle popolazioni colpite ed anche per ricordare le due vittime Guerrina Skocaj e Quirin Kuhnert.

In occasione di Udinese-Napoli, infatti, le famiglie e tutte le persone senza casa residenti nei comuni colpiti dall'evento saranno ospiti al Bluenergy Stadium per assistere al match e sostenere i bianconeri.

Il club bianconero, inoltre, ha voluto estendere l'invito a tutte le società sportive dei comuni di Cormons e Romans d'Isonzo rappresentati anche dai rispettivi sindaci Roberto Felcaro e Michele Calligaris e dagli operatori della Protezione Civile.