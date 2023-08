Infortunio Simeone, il comunicato dell'Alaves: frattura del perone e una lussazione della caviglia, sarà operato

Giuliano Simeone dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico dopo il grave infortunio subito nell'ultima amichevole contro il Burgos CF.

Giuliano Simeone il comunicato dell'Alaves

Gli esami medici effettuati sul giocatore determinano che ha subito una frattura del perone e una lussazione della caviglia, costringendolo a un intervento chirurgico. Il giocatore sarà operato nelle prossime ore a Vitoria-Gasteiz dal dottor Mikel Sánchez. I tempi di recupero saranno determinati in base all'evoluzione dell'infortunio stesso. Il Deportivo Alavés esprime il suo pieno sostegno al giocatore in questi tempi difficili, ed esprime il desiderio di vederlo in campo il prima possibile.

