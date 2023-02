Infortunio Raspadori, l'attaccante lascia Castel Volturno claudicante | VIDEO

Notizie Napoli calcio - Tegola in casa azzurra dopo l'allenamento odierno: come annunciato dalla SSC Napoli, Giacomo Raspadori ha patito un risentimento muscolare e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio.

Raspadori

Infortunio Raspadori

Raspadori, come ripreso dai colleghi di Sportitalia, ha lasciato in modo claudicante Castel Volturno e quasi sicuramente sarà out per la trasferta di Sassuolo in programma venerdì: da capire se l'attaccante azzurro riuscirà a recuperare per il match di prossima settimana in Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

