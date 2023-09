Infortunio per l'azzurrino Vergara: preoccupazione in casa Reggiana, il motivo

Ultime news calcio Napoli - C'è apprensione in casa Reggiana per le condizioni di Antonio Vergara, talento arrivato in estate dal Napoli, che al 14' del match di ieri, Reggiana-Cremonese, ha subito un colpo da Ghiglione (da cui poi scaturisce il rigore assegnato dal VAR e messo a segno da Pettinari) ed è costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio. Aveva fatto preoccupare subito i tifosi, visto che caduto al suolo ha battuto violentemente le mani sul terreno, contorcendosi dal dolore.

Infortunio Vergara: Reggiana in apprensione

Come riporta TuttoReggiana, per Vergara si teme un brutto infortunio sulla falsariga di quello occorso poco tempo fa da Luca Vido. Occorrerà attendere qualche giorno per avere una valutazione più precisa sulle condizioni del classe 2003:

"Come confermato da mister Nesta, il problema riportato dal fantasista classe 2003 è al ginocchio: il pensiero corre subito al recente infortunio occorso a Vido, già operato al legamento crociato e sulla strada del (lungo) recupero. Le prime sensazioni non sono positive, ma chiaramente occorrerà attendere qualche giorno per valutare attentamente, in seguito agli opportuni esami strumentali, le reali condizioni del ragazzo. Resta il fatto che tutto lo spogliatoio granata, come a fine agosto, ora sta tenendo le dita incrociate ancora una volta".