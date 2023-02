Osimhen tranquillizza i tifosi: "È tutto ok, sto bene"

“Prestazione solida da parte dei ragazzi, Dio è il più grande. Continuiamo così”. Questo il primo tweet di Victor Osimhen dopo l’ennesimo gol messo a segno ieri sera contro il Sassuolo. Più importante, però, un altro messaggio pubblicato successivamente.

Osimhen tranquillizza i tifosi del Napoli

Victor Osimhen è uscito dal campo toccandosi la gamba destra come a sentir dolore: i primi accertamenti, come confermato anche da Luciano Spalletti, non lasciavano presagire alcun problema.

A confermarlo, su Twitter, è lo stesso Victor Osimhen che ha risposto ad un messaggio in cui è stato scritto che era uscito tenendosi la gamba e zoppicando: “Niente di tutto questo, è tutto ok”, ha risposto Victor.

