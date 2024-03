Infortunio Osimhen, report SSC Napoli: affaticamento muscolare, le condizioni

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center, con un piccolo problemino fisico per quanto riguarda Victor Osimhen. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l'Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45.

Come si legge dal report SSC Napoli, la squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.

Ma dal comunicato del club azzurro c'è anche una nota che riguarda un piccolo infortunio per Victor Osimhen:

"Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona".

Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave: dovrebbe far parte - questo lavoro personalizzato in campo - di una gestione oculata del suo rientro dopo la Coppa d'Africa. Infatti, è accaduto lo stesso anche negli allenamenti successivi alle scorse gare del Napoli.