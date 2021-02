Gazzetta - Infortunio Osimhen, l'esito degli esami: trauma cranico per il nigeriano

Notizie Napoli calcio. Momenti di paura per Victor Osimhen, trasportato in ospedale nel corso di Atalanta-Napoli. Il centravanti azzurro ha sattuto violentemente la testa dopo un contrasto con Romero, uscendo in barella dopo aver perso i sensi. Ecco quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport secondo gli ultimi aggiornamenti:

Infortunio Osimhen, trauma cranico per il nigeriano

Un grosso spavento e un trauma cranico per Victor Osimhen. Questo l'esito degli esami all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove l'attaccante del Napoli è stato trasportato dopo essere caduto male in campo e aver battuto la testa a seguito di un contrasto con Romero. L'attaccante aveva perso i sensi. Subito soccorso dallo staff medico del club azzurro, era stato caricato in ambulanza, dove aveva ripreso coscienza, e trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Grande paura tra i giocatori in campo (anche i nerazzurri dell'Atalanta parevano molto turbati), che hanno ripreso a giocare gli ultimi minuti di gara.