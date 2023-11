Notizie calcio. Il giornalista Ciro Troise, ai microfoni di TvPlay, ha fatto il punto sulle condizioni di Mathias Olivera dopo l'infortunio:

"Non avra' bisogno di intervento chirurgico per la lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro ma terapie e riabilitazione. L'obiettivo e' la Supercoppa Italiana in programma dal 21 al 25 gennaio".