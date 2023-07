Infortunio Mario Rui: spuntano i tempi di recupero, ha messo una gara nel mirino

Ultime notizie Napoli - Non ci sarà Mario Rui nelle amichevoli del ritiro a Castel di Sangro, lui che si è fermato durante un altro test: Napoli-SPAL per infortunio.

Come scrive l'edizione odierna di Repubblica, Rudi Garcia non potrà contare su Mario Rui che è il primo infortunato della stagione:

"Il terzino portoghese si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro. L’obiettivo è recuperare per l’esordio in campionato del 19 agosto contro il Frosinone. Una data in cui Rudi Garcia spera di poter contare pure sul nuovo difensore centrale dopo l’addio di Kim Minjae".